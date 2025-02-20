Австралия и Новая Зеландия озабочены военными кораблями Китая в Тасмановом море

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийские корабли и самолеты очень тесно работают с военными из Новой Зеландии для отслеживания движения китайской военно-морской группы. Группа, состоящая из трех китайских военных кораблей, идет на юг вдоль восточного побережья Австралии без разрешения на то других сторон.

Военные силы Новой Зеландии (NZDF) также сообщили, что не получали никакого уведомления от Китая об отправке трех военно-морских кораблей в Тасманово море.

«Мы очень внимательно отслеживаем действия этой группы. Когда их миссия завершится, мы проведем полную оценку того, чего китайцы пытались достичь в рамках этой миссии», - поделился Ричард Марлес с журналистами.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Австралии уже сообщало, что китайские корабли - военно-морской фрегат «Хэньян», крейсер «Цзунъи» и судно снабжения «Вэйшаньху» - прошли через Юго-Восточную Азию и Коралловое море и приближаются к северо-востоку страны.

Источник: ABCNews