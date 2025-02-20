Белый дом отметил совпадение интересов США и РФ по кризису в Украине

Интересы России и Соединенных Штатов совпадают в том, что касается мирного урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны <...>. Это был исторический первый шаг, и он начался с того исторического телефонного разговора, который президент [США Дональд] Трамп провел с [российским лидером Владимиром] Путиным, и меры по укреплению доверия, предпринятой в связи с освобождением [Россией американца] Марка Фогела", - отметил он.

Источник: ТАСС