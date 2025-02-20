Уралоглу: Зангезурский коридор сделает сообщение Турции с тюркским миром более практичным

Турция стремится к реализации проекта Зангезурского коридора, который станет звеном стратегического маршрута поставок между Китаем и Европой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая в четверг в Университете «Гази» в Анкаре.

По его словам, инвестиции в развитие логистических и транспортных сетей активно продолжаются. «Сегодня мы стремимся реализовать Зангезурский коридор как звено Среднего коридора. Это сделает более практичным сообщение Турции с тюркским миром», - сказал министр.

Глава Минтранса привлек внимание и к другой значимой для Анкары торгово-транспортной инициативе - «Пути развития», которая свяжет Персидский залив с ЕС через турецкую территорию.

«Проектирование этого маршрута из Ирака завершено. Мы перешли к стадии реализации. Открытие маршрута сулит большие дивиденды Турции», - сказал министр.

Уралоглу рассказал о значимости географического расположения Турции. «Всего в четырех часах лета от нашей страны расположены 67 государств с общей численностью населения в 1,5 миллиарда человек. Это - гигантский рынок», - констатировал турецкий министр, указав, что на сегодняшний день в Турции действуют 59 аэропортов, посредством которых осуществляются полеты в 351 аэропорт мира. «По итогам 2024 года пассажиропоток в воздушных гаванях Турции превысил 230 миллионов человек», - напомнил Уралоглу.

Глава Минтранса в заключение объявил о планах строительства новой трассы между Анкарой и Стамбулом. «Наши расчеты показывают, что необходимость в новой дороге появится уже через 10 лет. Поэтому сегодня мы планируем завтрашний день», - сказал министр.