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Сотрудники ГПС Азербайджана оказали помощь капитану российского судна - ФОТО

First News Media22:00 - Сегодня
Сотрудники ГПС Азербайджана оказали помощь капитану российского судна - ФОТО

Командование береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) продолжает организацию контроля плавсредств в Каспийском море и проведение спасательных мероприятий.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГПС, 19 февраля в командование береговой охраны и пограничного контроля Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики поступила информация о серьезных проблемах со здоровьем капитана плавающего под флагом Российской Федерации в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море грузового судна POLA ANFİSA Желязкова Андрея Степановича.

Приняв незамедлительные меры, пограничное судно, осуществляющее охрану государственной границы, направилось по заданным координатам и оперативно прибыло к месту нахождения грузового судна Российской Федерации.

В результате профессионального и быстрого вмешательства капитан грузового судна был эвакуирован на пограничное судно, после оказания первичной медицинской помощи он был доставлен в порт Зира в безопасных условиях в сопровождении бригады медиков и был помещен в городскую клиническую больницу номер 2 имени М.А. Эфендиева.

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