Букмекеры пересмотрели прогнозы после премьеры песни Азербайджана для «Евровидения-2025» - ВИДЕО

«Евровидение-2025» - предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение», который пройдет в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Мальмё (Швеция).

Первый и второй полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, финал - 17 мая 2025 года; «Евровидение-2025» будет проводиться на арене St. Jakobshalle.

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama, презентовавшая 19 февраля конкурсную песню «Run with U» и снятый на нее футуристический видеоклип.

После релиза азербайджанской конкурсной песни букмекеры обновили свои ставки – по данным Eurovisionworld.com, шансы Азербайджана на победу в «Евровидении 2025» на данный момент все также оцениваются в 2%, но в списке возможных победителей Азербайджан переместился с 21-го на 20-е место.

Отметим, что лидером букмекерского прогноза остается Швеция, чей коэффициент на победу равен 14%, за ней следуют Финляндия (10%) и Франция (8%).

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