Пашинян меняет конституцию

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор (на фото)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочного принятия новой конституции Республики Армения и проведения для этого в стране всенародного референдума.

В обращении Пашиняна к народу содержались такие слова:

«Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа».

В тот же день Пашинян принял решение о создании межведомственной комиссии по пересмотру действующей и подготовке новой стратегии национальной безопасности, которую возглавил секретарь Совета безопасности Григорян. Действующая стратегия нацбезопасности была принята в августе 2020 года, незадолго до 44-дневной войны, освободившей азербайджанские земли от армянской оккупации.

Думается, что обращение к нации по поводу необходимости принятия новой конституции может стать историческим на пути движения Республики Армения к мирному соглашению с Азербайджаном. Изменение армянской конституции, исключение из нее положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану - одно из фундаментальных требований Азербайджана, которое армянская сторона долгое время категорически не хотела исполнять.

Цепочка нелегитимных актов, на которых построено первое армянское государство на Южном Кавказе, представляет собой поступательное принятие армянством юридически ничтожных нормативных актов, положенных в основу этого несубъектного государства.

Совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» нарушили сразу три конституции в Советском Союзе – Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и Конституцию Армянской ССР. Поэтому с момента принятия оно являлось нелигитимным и юридически ничтожным. На его основе 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении. Документ был подписан тогдашним председателем Верховного Совета Армянской ССР (будущим первым президентом Армении) Левоном Тер-Петросяном, одним из идеологов армянского нацизма, агрессии и вытекающих из них преступлений, совершенных в конце 1980 гг. и в период его правления.

Декларация, положившая в свою основу нелегитимный документ, априори становилась юридически ничтожной и не должна была признаваться мировым сообществом. Но самое интересное, что именно она была положена в основу Конституции Республики Армения 1995 года, в преамбуле которой содержится указание об этом. А это означает, что в Конституции Республики Армения содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и любое мирное соглашение, подписанное Пашиняном, будет противоречащим Конституции и дважды нелегитимным: из-за Декларации и из-за противоречия Конституции.

Реализация продекларированной в обращении к народу необходимости принятия новой Конституции позволит Республике Армения осуществить «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа», подвести легитимную основу под создание своего независимого государства, а заодно выйти на подписание мирного договора с Азербайджаном.

Поживем – увидим.