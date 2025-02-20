 Пашинян меняет конституцию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Пашинян меняет конституцию

First News Media10:53 - Сегодня
Пашинян меняет конституцию

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор (на фото)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости срочного принятия новой конституции Республики Армения и проведения для этого в стране всенародного референдума.

В обращении Пашиняна к народу содержались такие слова:

«Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа».

В тот же день Пашинян принял решение о создании межведомственной комиссии по пересмотру действующей и подготовке новой стратегии национальной безопасности, которую возглавил секретарь Совета безопасности Григорян. Действующая стратегия нацбезопасности была принята в августе 2020 года, незадолго до 44-дневной войны, освободившей азербайджанские земли от армянской оккупации.

Думается, что обращение к нации по поводу необходимости принятия новой конституции может стать историческим на пути движения Республики Армения к мирному соглашению с Азербайджаном. Изменение армянской конституции, исключение из нее положений, содержащих территориальные претензии к Азербайджану - одно из фундаментальных требований Азербайджана, которое армянская сторона долгое время категорически не хотела исполнять.

Цепочка нелегитимных актов, на которых построено первое армянское государство на Южном Кавказе, представляет собой поступательное принятие армянством юридически ничтожных нормативных актов, положенных в основу этого несубъектного государства.

Совместное постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» нарушили сразу три конституции в Советском Союзе – Конституцию СССР, Конституцию Азербайджанской ССР и Конституцию Армянской ССР. Поэтому с момента принятия оно являлось нелигитимным и юридически ничтожным. На его основе 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, «развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года», принял Декларацию о независимости Армении. Документ был подписан тогдашним председателем Верховного Совета Армянской ССР (будущим первым президентом Армении) Левоном Тер-Петросяном, одним из идеологов армянского нацизма, агрессии и вытекающих из них преступлений, совершенных в конце 1980 гг. и в период его правления.

Декларация, положившая в свою основу нелегитимный документ, априори становилась юридически ничтожной и не должна была признаваться мировым сообществом. Но самое интересное, что именно она была положена в основу Конституции Республики Армения 1995 года, в преамбуле которой содержится указание об этом. А это означает, что в Конституции Республики Армения содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и любое мирное соглашение, подписанное Пашиняном, будет противоречащим Конституции и дважды нелегитимным: из-за Декларации и из-за противоречия Конституции.

Реализация продекларированной в обращении к народу необходимости принятия новой Конституции позволит Республике Армения осуществить «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа», подвести легитимную основу под создание своего независимого государства, а заодно выйти на подписание мирного договора с Азербайджаном.

Поживем – увидим.

Поделиться:
232

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания ...

Мнение

Пашинян меняет конституцию

Мнение

Разбираем с экспертами: Что происходит с детьми, когда игры становятся важнее ...

Общество

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации грузинской продукции

Мнение

Пашинян меняет конституцию

Разбираем с экспертами: Что происходит с детьми, когда игры становятся важнее реальной жизни?

«Вторая Ялтинская конференция»: В Турции переговоры в Эр-Рияде посчитали началом новой эры в межотношениях

Переговоры в Эр-Рияде: Большой геополитический пасьянс глазами Фархада Мамедова

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

«Вторая Ялтинская конференция»: В Турции переговоры в Эр-Рияде посчитали началом новой эры в межотношениях

USAID: Троянский конь Запада под маской благотворительности

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Ильгар Велизаде: Реваншизм в Армении - угроза, которую не замечает международное сообщество

Последние новости

Спустя годы Бриллиант Дадашева «обновила» свой абсолютный хит «Vokaliz» - ВИДЕО

Сегодня, 11:22

В Европе остро реагируют на заявление Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором»

Сегодня, 11:16

Кино на неделю: Боди-хоррор, ставящий под сомнение современные стандарты красоты и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:04

Фархад Мамедов о новых инициативах Пашиняна – что они могут значить?

Сегодня, 10:57

Пашинян меняет конституцию

Сегодня, 10:53

Неизвестные расстреляли автосалон Tesla и призвали убить Илона Маска

Сегодня, 10:46

Иран поддерживает платформу «3+3» для стабильности на Южном Кавказе

Сегодня, 10:41

В одном из бакинских магазинов обнаружены консервы с мясом медведя, зайца и оленя - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В Баку пациентка обвиняет врача в неудачной операции и требует компенсацию - ВИДЕО

Сегодня, 10:23

Букмекеры пересмотрели прогнозы после премьеры песни Азербайджана для «Евровидения-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

Исследователь истории азербайджанской литературы – Севар Джаббарлы

Сегодня, 10:17

В партии Трампа недовольны его высказываниями о Зеленском: «Это позор»

Сегодня, 10:10

Трамп заявил, что США «воскресят» сделку с Киевом по добыче минералов на Украине

Сегодня, 10:06

Разбираем с экспертами: Что происходит с детьми, когда игры становятся важнее реальной жизни?

Сегодня, 10:00

Трамп считает, что Украине необходимо провести выборы

Сегодня, 09:50

Премьер Британии и канцлер ФРГ поддержали Зеленского после его критики со стороны Трампа

Сегодня, 09:48

Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги

Сегодня, 09:34

СК РФ начал расследование убийства Лермонтова

Сегодня, 09:32

Азербайджан остается стабильным рынком для реализации грузинской продукции

Сегодня, 00:00

Глава МИД Украины: Никто не может заставить Украину сдаться

19 / 02 / 2025, 23:40
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31