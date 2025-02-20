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Рютте: членство Украины в НАТО не станет частью мирной сделки

First News Media23:00 - 20 / 02 / 2025
Рютте: членство Украины в НАТО не станет частью мирной сделки

Вступление Украины в НАТО может обсуждаться в будущем, однако членство страны в блоке не станет частью мирной сделки.

Как передает РТ, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, в США решили, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО.

«Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», — привело его слова РИА Новости.

Рютте добавил, что альянс должен посмотреть, чем закончатся мирные переговоры. Однако в будущем Украина станет членом НАТО, уверен он.

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