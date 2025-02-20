Cнегопад затруднил движение на автомобильной дороге Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар - ФОТО

Сегодня вечером в результате снегопада частично затруднено движение на автомобильной дороге Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщает АПА со ссылкой на главного инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгина Гасымова, в связи с ухудшением погодных условий сотрудники Гёйгёльского РОП переведены на усиленный режим службы.

По его словам, в настоящее время в горном Гейгельском районе наблюдаются сложности в движении транспорта.

В настоящее время в связи с этим сотрудники отдела Государственной дорожной полиции, неся регулярную службу на территории района, проводят работу по обеспечению безопасности движения водителей и пешеходов.

Жителей Гейгельского района, особенно проживающих в горных селах, просят по возможности не покидать места проживания, а водителей транспортных средств соблюдать дистанцию, минимальную скорость и другие необходимые меры предосторожности