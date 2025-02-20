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Спустя годы Бриллиант Дадашева «обновила» свой абсолютный хит «Vokaliz» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:22 - Сегодня
Спустя годы Бриллиант Дадашева «обновила» свой абсолютный хит «Vokaliz» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева продолжает реализацию своего музыкального проекта «Best of Brilliant», в рамках которого она перепевает песни разных лет из своего репертуара.

Проект уже привлек внимание ее поклонников, а очередным перепетым хитом стал трек «Vokaliz», который является одним из самых ярких в ее карьере, и несмотря на то, что композиция была выпущена много лет назад, она сохранила свою актуальность и продолжает быть востребованной среди слушателей.

В новом исполнении Бриллиант Дадашевой удалось сохранить оригинальную атмосферу трека, при этом адаптировав его под современные музыкальные тенденции, что позволяет ему звучать свежо, но не терять своей уникальной идентичности.

Отметим, что проект «Best of Brilliant» стал основой новой концертной программы Бриллиант Дадашевой, с которой она выступит в Международный женский день, 8 марта, в Бакинском конгресс-центре.

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