Есть ли изменения в расписании поездов АЖД? – Официальный ответ
Несмотря на наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия поезда продолжают движение по графику.
Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Было отмечено, что никаких изменений в расписании движения электричек нет.
"Поезда продолжают движение по графику. В настоящее время ограничения скорости движения регулируются в соответствии с погодными условиями. По этой причине в расписании поездов могут наблюдаться частичные отклонения. Однако до настоящего времени задержек не зафиксировано", - говорится в информации.
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