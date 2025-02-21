Есть ли изменения в расписании поездов АЖД? – Официальный ответ

Несмотря на наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия поезда продолжают движение по графику.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Было отмечено, что никаких изменений в расписании движения электричек нет.

"Поезда продолжают движение по графику. В настоящее время ограничения скорости движения регулируются в соответствии с погодными условиями. По этой причине в расписании поездов могут наблюдаться частичные отклонения. Однако до настоящего времени задержек не зафиксировано", - говорится в информации.