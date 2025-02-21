Десятки автомобилей застряли на дороге Исмаиллы-Муганлы

Начавшийся накануне снег вызвал ряд последствий на магистральной дороге Исмаиллы-Муганлы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в указанной местности, а также на территории села Басгал Исмаиллинского района застряли около 50 транспортных средств, большинство из которых - пассажирские автобусы.

Сегодня утром дорога оставалась закрытой почти три часа, что создало проблемы для водителей и пассажиров.

На территорию направлены техника и живая сила соответствующих служб. В настоящее время движение автомобилей на дороге частично восстановлено, но сильный снегопад продолжается.

Проводятся необходимые работы по эвакуации застрявших автомобилей с трассы.