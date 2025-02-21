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Росатом ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной АЭС

First News Media17:44 - Сегодня
Росатом ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной АЭС

Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры с Ираном о строительстве еще одной атомной станции в этой стране.

Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на Форуме будущих технологий, передает ТАСС.

«Мы видим активную позицию правительства Ирана по тому, чтобы и дальше двигаться вперед. Мы со своей стороны ускоряем эту работу и ведем еще одни масштабные переговоры о следующей площадке развития атомной энергетики в Иране», — сказал Лихачев.

Сроки, отметил глава Росатома, зависят от руководства Ирана. «Здесь, как вы понимаете, мы можем двигаться только с той скоростью, которую определяет сам заказчик — правительство», — отметил Лихачев. Площадка под будущую АЭС пока определена примерно. Но до начала работ пока далеко, сообщил глава Росатома. Что касается задолженности за строительство АЭС «Бушер», то она, подчеркнул Лихачев, сильно сократилась.

Ранее Лихачев сообщал, что Иран намерен сотрудничать с Росатомом не только в части больших АЭС, но и по направлению малой атомной генерации.

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