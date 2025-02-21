Дочь пилота-героя Игоря Кшнякина: Боль от утраты отца не утихает ни на минуту

«Международный день памяти жертв авиационных катастроф и членов их семей» - именно такое печальное название носит в себе дата 20 февраля. Трагедия, коснувшаяся лично меня, произошла 25 декабря 2024 года. Тот день разделил мою жизнь надвое. Боль от утраты отца не утихает ни на минуту.

Об этом cказала дочь Национального героя, пилота Игоря Кшнякина Наталья Кшнякина в Международный день памяти жертв авиационных катастроф и членов их семей – 20 февраля.

«Меня часто спрашивают, а каким он был человеком?! Для всех он был капитаном Игорем Кшнякиным, для меня - любимым папой. Чутким и отзывчивым, добрым к своей семье и к людям, жизнерадостным человеком, который любил жизнь. Мой папа был истинным мастером своего дела, человеком, для которого профессионализм и преданность работе были не просто словами, а жизненным кредо. Он всегда делился опытом с молодыми пилотами, только начинавшими свою карьеру в авиации. Ведь на его счету более 15 000 часов полета и 40 лет жизни, отданной авиации. Он оставил неизгладимый след не только в профессии, но и в сердцах тех, кто его знал. Память о его заслугах и героизме продолжит жить, служа примером для будущих поколений», - отметила она.

«Также хочу отметить профессионализм и отвагу других членов экипажа авиакомпании АZАL погибших и выживших в этой ужасной трагедии, - добавила Наталья Кшнякина. - Они во главе со своим капитаном Игорем Кшнякиным сделали все возможное, чтобы спасти людей. Выражаю свои соболезнования всем погибшим в этой авиакатастрофе».

Трагедия в небе над Актау в Казахстане унесла жизни 38 человек, но могла бы стать еще более ужасной, если бы не самоотверженность пилотов. Один из них - Игорь Кшнякин - ценой своей жизни спас многих пассажиров.

Напомним, что 25 декабря прошло года самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили, получив ранения.

Источник: Азертадж