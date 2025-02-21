 Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:20 - 21 / 02 / 2025
Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ОБНОВЛЕНО

К 21:00 на территории страны сохраняется холодная, временами снежная погода.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, снег идет в Нахчыване, Шахбузе, Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Гядябее, Гёйгёле, Нафталане, Белоканах, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Кубе, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гаджигабуле, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Бейлягане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Шуше, Лачине, Ханкенди, Кубадлы.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, скорость которого составляет 22 м/с, что соответствует оранжевому уровню предупреждения. Высота волн в Каспийском море достигает 5,4 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет -2°C, В Аранских районах - 1°C, в Нахчыванской АР до -6°C, в горных районах - -16°C градусов мороза.

20:00

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 18:00, в стране наблюдается морозная погода со снегопадами.

Как сообщили в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Шахбузе, Садараке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Бейлягане, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Шуше, Кяльбаджаре, Лачине, Ханкенди и Губадлы идет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове преобладает северо-западный ветер, согласно «оранжевому» предупреждению, скорость ветра составляет 25 м/с. Высота волн в море достигает 5,7 метра.

Температура воздуха составляет в Баку и на Абшеронском полуострове до 2 градусов мороза, в равнинных районах около 0 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - до 3 градусов, в горных районах до 15 градусов мороза.

Поделиться:
1309

Актуально

Политика

МИД: Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают ...

Общество

Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ...

В мире

Подорвавшемуся на мине ветерану Карабахской войны ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане произошло землетрясение

Посол: Наблюдается резкий рост числа азербайджанцев, посещающих Японию

Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

Сегодня автобусы в Баку будут работать до этого времени

Стало известно о состоянии пострадавших в серьезном ДТП в Уджарском районе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Последние новости

Трамп приедет в Москву на 9 мая - Le Point

Сегодня, 00:00

Помощник президента США: ХАМАС должен быть уничтожен

21 / 02 / 2025, 23:40

Фактическая погода: На территории страны сохраняется холодная, снежная погода - ОБНОВЛЕНО

21 / 02 / 2025, 23:20

Подорвавшемуся на мине ветерану Карабахской войны ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

21 / 02 / 2025, 23:00

В Азербайджане произошло землетрясение

21 / 02 / 2025, 22:40

Италия призвала запретить «оскорбительный» номер Эстонии на «Евровидении-2025»

21 / 02 / 2025, 22:20

МИД: Мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают угрожать жизни людей

21 / 02 / 2025, 22:00

Посол: Наблюдается резкий рост числа азербайджанцев, посещающих Японию

21 / 02 / 2025, 22:00

Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

21 / 02 / 2025, 21:40

Куда могут обращаться бездомные в морозную погоду?

21 / 02 / 2025, 21:20

AZAL продолжает полеты, несмотря на непогоду - ФОТО

21 / 02 / 2025, 21:00

Трамп: Не думаю, что Зеленский очень важен на встречах по Украине

21 / 02 / 2025, 20:45

По делу о вырубке деревьев в Загатале арестованы подозреваемые

21 / 02 / 2025, 20:20

Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

21 / 02 / 2025, 19:45

Представитель Трампа назвал Зеленского мужественным лидером воюющего народа

21 / 02 / 2025, 19:30

Обнародован график приема граждан в Администрации президента на март

21 / 02 / 2025, 19:15

Завтра Израиль освободит 602 заключенных

21 / 02 / 2025, 18:50

ЕС готовится выделить Армении новый транш из Европейского фонда мира на повышение обороноспособности

21 / 02 / 2025, 18:38

Назван победитель конкурса «EY Предприниматель года 2025» - ФОТО

21 / 02 / 2025, 18:21

Дочь пилота-героя Игоря Кшнякина: Боль от утраты отца не утихает ни на минуту

21 / 02 / 2025, 18:08
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31