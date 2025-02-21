Фактическая погода: В Азербайджане сохраняется морозная и снежная погода сохраняется

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 18:00, в стране наблюдается морозная погода со снегопадами.

Как сообщили в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыване, Шахбузе, Садараке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Бейлягане, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Шуше, Кяльбаджаре, Лачине, Ханкенди и Губадлы идет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове преобладает северо-западный ветер, согласно «оранжевому» предупреждению, скорость ветра составляет 25 м/с. Высота волн в море достигает 5,7 метра.

Температура воздуха составляет в Баку и на Абшеронском полуострове до 2 градусов мороза, в равнинных районах около 0 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - до 3 градусов, в горных районах до 15 градусов мороза.