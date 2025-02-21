Посол: Наблюдается резкий рост числа азербайджанцев, посещающих Японию

В период после пандемии наблюдается резкий рост числа азербайджанцев, посещающих Японию.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабэ в ходе выступления на официальном приеме, посвященном Дню рождения императора Нарухито.

"Мне бы хотелось, чтобы как можно больше азербайджанцев посещали Японию, а японцы также познали очарование великолепного Азербайджана", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что странам необходимо развивать сотрудничество в сфере туризма: "Одним из возможных направлений сотрудничества может стать использование визуальных медиа и проведение туристических мероприятий, которые помогут укрепить связи и повысить интерес к туристическим возможностям".