МЧС обратилось к населению
Министерство по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации пешеходам в связи с обледенением дорог.
Как сообщает 1news.az, в рекомендациях говорится:
- подготовьте обувь - прикрепите на каблуки металлические набойки, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;
- при получении травмы незамедлительно обратитесь в пункт неотложной медицинской помощи.