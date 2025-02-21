МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям дало рекомендации пешеходам в связи с обледенением дорог.

Как сообщает 1news.az, в рекомендациях говорится:

- подготовьте обувь - прикрепите на каблуки металлические набойки, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой;

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;

- в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;

- при получении травмы незамедлительно обратитесь в пункт неотложной медицинской помощи.