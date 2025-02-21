МВД предупреждает автомобилистов: раз выехали в такую погоду, будьте осторожны! - ВИДЕО

Две аварии произошли в пятницу на столичных проспектах Зии Буниятова и Гейдара Алиева с участием грузовых автомобилей.

Об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

ЦИУТ в очередной раз во избежание дорожно-транспортных происшествий, возникновения заторов и пробок обращается к водителям: «В первую очередь, постарайтесь не пользоваться личным автомобилем, если же вы уже находитесь на дороге, соблюдайте необходимую дистанцию, воздержитесь от обгонов и маневров, строго соблюдайте скоростной режим».