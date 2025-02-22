Подросток в Агсу пострадал от ножевых ранений, подозреваемые задержаны

В Агсу подросток получил ножевое ранение.

Как сообщает «Qafqazinfo», инцидент произошел 21 февраля около 22:00 в черте города.

Так, житель города, М. Алиев, 2009 года рождения, получил ножевые ранения в область руки и живота.

По информации пресс-службы региональной группы МВД в Шеки, по подозрению в совершении преступления задержаны Руфат Ибрагимов и еще один подросток. Назначена соответствующая экспертиза, ведется расследование.