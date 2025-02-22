В Гахе 5 членов одной семьи отравились угарным газом

Вчера вечером в селе Лекит Гахского района 5 членов одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает региональное бюро АПА, жители села Вагиф Сулейманов (1986 г.р.), его жена Рёяна Сулейманова (1988 г.р.) и их дети 15, 13, 7 лет с признаками отравления поступили в Гахскую центральную районную больницу.

Они отравились угарным газом, выделяемым электрическим генератором в доме. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сегодня их выписали из больницы.

По факту проводится расследование.