В снежную погоду в Баку пострадали 165 человек - ОБНОВЛЕНО

В снежную погоду в Баку пострадали 165 человек.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава.

До настоящего времени в институт с различными травмами обратились 165 человек.

12:55

В связи со снежной погодой зафиксировано 84 обращения за неотложной медицинской помощью.

В Республиканский центр неотложной и экстренной медицинской помощи поступило 84 обращения, из которых 41 — от женщин и 43 — от мужчин, в связи с снежной погодой.

Об этом сообщили в ТƏBİB в ответ на запрос Trend.

Сообщается, что из обратившихся 79 человек были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения с различными травмами. 5 человек получили помощь на месте.

ТƏБİБ подчеркнул, что состояние некоторых обратившихся серьезное, и в таких случаях необходима неотложная медицинская помощь.