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Мужчина, попытавшийся убить жену, осуждён на 11,3 лет

First News Media13:00 - Сегодня
Мужчина, попытавшийся убить жену, осуждён на 11,3 лет

Судебный процесс по делу Анара Байрамова, обвиняемого в покушении на убийство жены, завершился в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям.

Под председательством судьи Хафиза Алиева был вынесен приговор.

Согласно приговору, Анар Байрамов приговорён к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Инцидент произошёл в июле прошлого года. Согласно обвинению, Анар Байрамов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой Шебнем Гасановой и нанес ей 21 ножевое ранение, что привело к тяжёлым травмам. Однако женщину удалось спасти.

Байрамову были предъявлены обвинения по статьям 29 и 120.2.4 Уголовного кодекса (покушение на убийство с особой жестокостью).

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