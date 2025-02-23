В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 24-25 февраля ветреной погодой в некоторых регионах.

Как сообщили в службе, согласно желтому предупреждению, в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Евлахе, Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гядабейе, Гейгеле, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Шамахе, Исмаиллы, Нефтчале, Сальяне, Гусаре, Гобустане, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Лянкяране, Масаллы скорость западного ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.