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Фактическая погода: В Азербайджане сохраняется морозная и снежная погода

First News Media10:15 - 23 / 02 / 2025
Фактическая погода: В Азербайджане сохраняется морозная и снежная погода

По состоянию на утро 23 февраля на территории страны сохраняется снежная и морозная погода.

В Национальной службе гидрометеорологии сообщили, что высота снежного покрова в Загатале составляет 82 см, Лерике – 62 см, Гахе (Сарыбаш) – 50 см, Шеки – 39 см, Габале, Балакене – 22 см, Кельбаджаре, Ярдымлы, Дашкесане, Шахбузе – 20 см, Грызе, Огузе, Гедабее – 19 см, Лянкяране, Шахдаге, Нахчыване – 16 см, Астаре – 15 см, Нефтчале – 14 см, Билясуваре, Гёйгёле, Шуше – 12 см, Гобустане, Садараке – 11 см, Имишли, Зердабе – 7 см, Джалилабаде, Гёйчае – 6 см, Агдаме, Мингячевире, Губе – 5 см, Джейранчеле, Физули, Кюрдамире – 4 см, Товузе, Евлахе, Тертере, Гусаре – 3 см, Гяндже, Барде, Агстафе, Нафталане – 2 см, Ордубаде, Шамкире, Шаруре – 1 см, Баку и на Абшеронском полуострове – 6 см.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3, в низменных районах – 4, в Нахчыванской Автономной Республике – 11, в горах – 19 градусов мороза.

Ожидается, что снежная погода сохранится в стране до 24 февраля.

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