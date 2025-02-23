Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Несмотря на работу соответствующих служб по расчистке трасс и обработке их смесью соли и песка, сильный ветер может вновь покрывать дороги снегом, создавая дополнительные риски для водителей.

Об этом говорится в обращении ведомства.

Так, резкое ускорение на заснеженной или обледенелой дороге может привести к потере контроля над автомобилем. Водитель, полагая, что покрытие очищено, разгоняется, но при внезапном заносе инстинктивно нажимает на тормоз, что увеличивает вероятность аварии.

Главное управление государственной дорожной полиции предупреждает о гололеде, особенно в ночное время, и рекомендует воздержаться от использования личного транспорта без острой необходимости.