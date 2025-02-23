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Завтра занятия в школах и детсадах продолжатся в обычном порядке

First News Media23:40 - 23 / 02 / 2025
Завтра занятия в школах и детсадах продолжатся в обычном порядке

24 февраля учебный процесс в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях Азербайджана будет продолжаться в обычном режиме.

Занятия, проведение которых в отдельных школах невозможно из-за сложившихся погодных условий (из-за опоздания учителей на работу, существенной низкой посещаемости занятий), будут заменены дополнительными занятиями в последующие дни по решению местных органов управления образованием и руководителей общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

"В связи с нестабильными погодными условиями руководителям учреждений даны соответствующие поручения, усилен контроль за соблюдением правил безопасности. Отметим, что оперативные решения будут приниматься региональными управлениями образования в зависимости от погодных условий.

В связи с наблюдаемыми нестабильными погодными условиями призываем родителей быть осторожными, следить за детьми и соблюдать правила безопасности", - сообщили в Агентстве.

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