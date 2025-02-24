Омбудсмен представила ежегодный доклад по правам человека

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева представила Президенту Ильхаму Алиеву и уполномоченным госорганам ежегодный доклад о защите прав человека в стране.

Как сообщает Report, в докладе говорится о работе, проделанной омбудсменом для восстановления прав и свобод человека, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами в прошлом году.

В документе также отражена профилактическая деятельность для предотвращения нарушений прав человека, результаты научно-аналитической деятельности и пр.

Доклад содержит предложения и рекомендации омбудсмена для более эффективного обеспечения прав и свобод человека.

Отметим, в соответствии с законом «Об уполномоченном по правам человека», омбудсмен представляет годовой доклад президенту не позднее, чем по истечении 2 месяцев с отчетного года. Также омбудсмен выступает с данным докладом перед Милли Меджлисом.

Ежегодный доклад направляется в том числе в Кабинет министров, Конституционный и Верховный суды, генеральному прокурору.