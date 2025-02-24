Израиль готов на продление перемирия в Газе ради освобождения заложников

Израиль готов на продление прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение большего количества израильских заложников, удерживаемых радикалами в анклаве. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе встреч с министрами иностранных дел Румынии, Болгарии, Финляндии, Словакии и Венгрии в Брюсселе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

«Мы не исключаем продления временного прекращения огня в обмен на освобождение большего числа заложников», - сказал он. «Без освобождения заложников этого не произойдет. Мы взяли на себя обязательство освободить наших заложников и достичь поставленных нами целей войны [в секторе Газа]», - добавил Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД Израиля.

В ведомстве отметили, что «Саар провел ряд личных встреч с министрами иностранных дел стран Евросоюза в рамках своего визита в Брюссель по линии Форума высокого уровня по управлению отношениями между Израилем и ЕС». «На этих встречах он (Саар - прим. ТАСС) поднял вопрос об иранской угрозе» и отметил, что «настало время принять меры по усилению существующих и введению новых санкций в отношении Ирана, который представляет угрозу миру во всем регионе», продолжили в пресс-службе.

Источник: ТАСС