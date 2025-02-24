В Баку состоялся диалог НПО Азербайджана с представителями народов, страдающих от макронизма

В Баку организован диалог гражданского общества Азербайджана с представителями малых островных государств и заморских территорий, страдающих от макронизма и французского колониализма.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители медиа колонизированных Францией территорий, члены Национального форума НПО Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса и представители Бакинской инициативной группы (БИГ).

Исполнительный секретарь БИГ Аббас Аббасов подчеркнул важность визита гостей в Азербайджан, отметив, что подобные встречи являются значительным вкладом в борьбу с колониализмом.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева рассказала иностранным журналистам о деятельности Национального форума НПО и БИГ. Она отметила, что БИГ, как глобальная платформа стремится донести голос колонизированных народов до международного сообщества.

"Мы поднимаем этот вопрос в международных организациях и пытаемся привлечь внимание ООН к проблеме колониализма. Сторонники независимости, политические лидеры, депутаты и эксперты из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы, Уоллиса и Футуны, Корсики, Реюньона и Майотты (Коморские острова) активно участвуют в мероприятиях, организуемых БИГ как в Азербайджане, так и по всему миру", - отметила парламентарий.

Велиева подчеркнула, что Азербайджан продолжит борьбу с колониализмом на глобальном уровне, так как независимость является законным правом колонизированных народов и восстановит историческую справедливость.

Депутат Азер Аллахверанов заявил, что деятельность Азербайджана в рамках Движения неприсоединения и Бакинской инициативной группы привлекает внимание, поскольку страна последовательно выступает против колониального господства.

"Азербайджан сам более 200 лет находился в составе другого государства и испытал на себе последствия колониального правления. Именно поэтому мы поддерживаем народы, страдающие от колониализма, и считаем своим долгом донести до них, что они не одиноки в своей борьбе за независимость", - отметил он.

Диалог завершился обсуждением и сессией вопросов и ответов.