В Баку в многоэтажном жилом доме произошел взрыв: Есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО

В Баку в квартире многоэтажного жилого дома произошел взрыв, есть пострадавший.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на «горячую линию» МЧС поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома на улице Захида Халилова в Ясамальском районе столицы.

На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Было установлено, что на 10-м этаже десятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Силами МЧС были приняты меры безопасности, соответствующие органы проводят расследование инцидента.