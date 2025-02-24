В Баку продолжается уборка снега: Коммунальные службы работают в усиленном режиме - ФОТО - ВИДЕО

Уже несколько дней в Баку наблюдаются снегопады, в связи с чем столичная Исполнительная власть и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ИВ Баку.

Так, ночью и утром с помощью специализированной техники скользкие, опасные участки, улицы и проспекты были посыпаны технической солью, эта работа продлится в течение дня. В окрестных поселках дороги и улицы также очищаются от снега.

Сотрудники коммунальных служб занимаются очисткой от снега автобусных остановок, тротуаров, а также территорий перед станциями метро, заведениями общественного питания, учебными и медицинскими учреждениями.