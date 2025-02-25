Представители религиозных конфессий Азербайджана распространили обращение в связи с Ходжалинским геноцидом

Мы, лидеры действующих в Азербайджане религиозных конфессий, доводим до вашего внимания это обращение в канун 33-й годовщины Ходжалинского геноцида - одной из самых страшных страниц в истории страны, одной из кровавых трагедий ХХ века.

Ходжалинский геноцид является самым ужасным из военных преступлений, совершенных против мирного гражданского азербайджанского населения в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана. За несколько дней до этой резни - 17 февраля 1992 года - армянские вооруженные силы устроили резню местного азербайджанского населения в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана и продолжили свои преступления с беспрецедентной жестокостью. В ночь с 25 на 26 февраля они совершили геноцид в городе Ходжалы при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии.

В результате продолжающихся погромов с применением тяжелой военной техники город Ходжалы был полностью разрушен, а 613 азербайджанцев, в том числен 63 детей, 106 женщин, 70 стариков были зверски убиты по причине своей национальной принадлежности. Восемь семей были полностью уничтожены с невообразимой жестокостью, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. Обнаглевшие экстремисты обезглавливали людей, отрезали различные конечности, выкалывали глаза младенцам, вспарывали животы беременным женщинам, хоронили людей заживо или сжигали их, оскорбляли трупы, а некоторые из них заминировали.

Мирных жителей, которые хотели убежать босиком и спастись в морозную погоду, не щадили, их преследовали и убивали армянские воинские формирования на дорогах и в лесах. В результате этого общечеловеческого преступления 487 мирных жителей, получив тяжелые увечья, стали инвалидами, а судьба 150 граждан, в том числе 68 женщин и 26 детей из взятых в заложники 1275 граждан до сих пор неизвестна.

Об этом говорится в обращении руководителей религиозных конфессий Азербайджана к мировым религиозным лидерам, международным организациям, парламентам и мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом.

В обращении также говорится: «В результате многолетних безосновательных территориальных притязаний и агрессивной политики Армении против Азербайджана 20 проц признанных на международном уровне территорий Азербайджана находились под оккупацией в течение почти 30 лет, против азербайджанского народа проводилась политика этнической чистки, физического и морального террора, более одного миллиона человек были изгнаны со своих исконных земель в Армении и Карабахском регионе Азербайджана и были вынуждены жить в качестве беженцев и вынужденных переселенцев, их права человека были грубо нарушены, сотни городов и сел, древнее и богатое культурное наследие азербайджанского народа были разрушены и разграблены. Начиная с летних месяцев 2020 года, Армения, пытаясь расширить территорию оккупации, начала очередную военную провокацию против Азербайджана, используя тяжелую артиллерию против мирного населения и гражданской инфраструктуры в различных регионах Азербайджана под лозунгом «новая война за новые территории». Продолжая свои военные преступления и акты вандализма, агрессивный армянский режим, используя тяжелую артиллерию, баллистические ракеты, фосфорные и кассетные бомбы, нанес удары по нашим населенным пунктам, расположенным на армяно-азербайджанской границе и вдали от зоны боевых действий, включая такие крупные города, как Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир, Габала и даже территории, прилегающие к столице - Баку. В священной Отечественной войне, начавшейся в ответ на очередные военные провокации Армении, Азербайджан освободил свои исконные земли от 30-летней оккупации в соответствии с международным правом и требованиями резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость в границах, признанных мировым сообществом. В сентябре 2023 года в результате 23-часовой антитеррористической операции суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Мы хотим довести до сведения мирового сообщества, что помимо политики оккупации, этнической чистки и геноцида, Армения в период 30-летней оккупации также совершила военные преступления и акты вандализма против религиозного, культурного и исторического наследия Азербайджана. Расположенные на этих территориях мечети и другие религиозные храмы, кладбища подвергались армянскому вандализму, проводилась политика изменения происхождения русских православных и древнеалбанских христианских церквей.

Официально зарегистрированные в регионе до оккупации 65 из 67 мечетей были полностью разрушены армянскими экстремистами, мечети превращены в хлев, где содержали запрещенных в исламе животных, открыто оскорбляя достоинство всего исламского мира. В настоящее время иностранные гости, приезжающие на освобожденные от оккупации наши территории с миссией наблюдателей, называют эти места «Кавказской Хиросимой», «Городом призраков».

Оккупанты, покидая азербайджанские земли, применили тактику «выжженной земли» и установили тысячи мин. Открыто пренебрегая международным правом и гуманитарными принципами, Армения отказывается передавать карты минных полей или предоставляет заведомо ложные данные. После войны армянские религиозные лидеры делают реваншистские заявления, призывая свой народ не к столь необходимому для региона миру, а к новой войне. Армянские политические и религиозные круги распространяют ложные и клеветнические дезинформации, обращаясь к международным организациям и религиозным учреждениям с необоснованными обвинениями о якобы уничтожении Азербайджаном христианских памятников на освобожденных территориях. Эти действия направлены на сокрытие фактического вандализма, совершенного Арменией в Карабахе, и отвлечение внимания мировой общественности от реальных разрушений.

Мы, руководители религиозных конфессий, заявляем, что в Азербайджане государственно-религиозные отношения находятся на высоком уровне, и все религии обеспечены равными правами со стороны государства. При непосредственном участии и под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой сегодня в Карабахе идет масштабное возрождение и восстановление. Ведутся работы по реставрации богатого культурно-исторического наследия, разрушенного и разграбленного Арменией, включая как мусульманские, так и христианские святыни. Азербайджанское государство осуществляет Великое возвращение наших соотечественников на освобожденные земли, в том числе в Ходжалы, где на днях Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в село Баллыджа, и ознакомился с процессом восстановления индивидуальных домов и инфраструктуры.

Мы призываем международные и религиозные организации лично ознакомиться с уникальной атмосферой толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, а также посетить освобожденные территории, чтобы воочию увидеть реальное положение дел, в том числе последствия армянского вандализма в отношении наших культурных и религиозных памятников, и дать этим нечеловеческим преступлениям объективную оценку.

С сожалением отмечаем, что массовые акты насилия, экстремизм и террористические преступления в мире нередко остаются без своевременной правовой и политической оценки. В основе этого лежат двойные стандарты некоторых политиков, религиозных лидеров, государств и организаций, а также опасные тенденции религиозной и расовой дискриминации.

Азербайджанский народ никогда не забудет трагедию Ходжалы. Этот город возрождается, но вместе с тем должна быть восстановлена и историческая справедливость. В течение многих лет Азербайджан целенаправленно работал над доведением правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности. С 2008 года эта деятельность приобрела глобальный масштаб в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!».

Уже ряд стран и международных организаций признали массовое убийство в Ходжалы как акт геноцида и дали ему международно-политическую оценку. Мы обращаемся ко всему прогрессивному человечеству с призывом не оставаться равнодушными к Ходжалинскому геноциду и потребовать привлечения к суду преступников, совершивших эту страшную трагедию.

Да поможет нам Всевышний в праведных делах и стремлении к справедливости! Аминь!

С глубоким уважением и почтением,

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

Председатель Управления мусульман Кавказа

Епископ Алексий

Глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

Милих Евдаев

Председатель Общины горских евреев в Азербайджане

Роберт Мобили

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана

Александр Шаровский

Руководитель Общины европейских евреев в Азербайджане».