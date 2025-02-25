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Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

Судебное разбирательство по уголовному делу, в котором обвиняется гражданин Армении Рубен Варданян, продолжилось 25 февраля. Ему инкриминируются преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм и финансирование терроризма, в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание прошло в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (судья-резерв Гюнель Самедова).

На заседании Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство об отводе судейского состава, ссылаясь на ранее поданное аналогичное ходатайство, по которому уже было вынесено решение. Прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев отметили, что ходатайство не содержит новых оснований для рассмотрения и призвали отклонить его.

Судьи приняли решение оставить ходатайство без рассмотрения.

Затем старший помощник генпрокурора Вюсал Алиев озвучил предложение стороны обвинения относительно последовательности изучения доказательств в ходе судебного расследования. Обвиняемый Рубен Варданян и его защитник Авраам Берман не предложили никаких предложений по порядку исследования доказательств.

После этого Рубен Варданян сообщил, что чувствует себя плохо из-за своей голодовки. Судья объявил перерыв, чтобы обвиняемый мог пройти медицинское обследование.

После перерыва председательствующий судья Зейнал Агаев разъяснил сторонам судебного процесса порядок изучения доказательств в ходе судебного разбирательства.

Затем обвиняемому было предложено дать показания, однако он отказался. После этого прокуроры, представляющие обвинение, задали ряд вопросов Р.Варданяну по преступлениям, в которых он обвиняется.

Старший помощник генпрокурора Вюсал Алиев спросил обвиняемого о его отношении к фактам, связанным с военной агрессией Армении, в результате которой были оккупированы суверенные территории Азербайджана, азербайджанцы были насильно перемещены, а задержанные и пленные подвергались пыткам и убийствам, а также о материальном ущербе, нанесенном Азербайджану.

Руководитель отдела защиты государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов, государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев задали обвиняемому вопросы о событиях, приведших к оккупации суверенных территорий Азербайджана, о его связях с гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацакяном и Давидом Манукяном, а также о деятельности "Гуманитарного инициативного фонда "Аврора"", действующего под видом гуманитарной помощи.

Также были заданы вопросы о его связях с Робертом Кочаряном, Сержем Сарксяном, Самвелом Бабаяном, Виталием Баласаняном Микаели, Зорием Балаяном и другими.

Помощник генпрокурора по особым поручениям Тугай Рагимли задал обвиняемому Рубену Варданяну вопросы о порядке назначения на должность государственного министра так называемого режима, о том, кто давал гарантии для его назначения, с кем он консультировался по этому поводу, о его поездках в ранее оккупированные Арменией территории Азербайджана, а также о деятельности организаций "Мы и Наши горы" "Агентства по территориальному развитию" и "Движения за безопасность и развитие Арцаха".

Затем в суде представили его интервью, которое было изучено с участием переводчика.

Государственные обвинители задали обвиняемому вопросы по ряду фактов, озвученных им в показаниях, включая его незаконное прибытие на суверенную территорию Азербайджана, в Карабах, проход через территорию Армении, использование армянского паспорта на оккупированных территориях, размещение вооруженных сил Армении, его высказывания о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев, разжигание ненависти и вражды между народами, финансирование так называемого режима и участие Армении в этом процессе, а также причины его короткого пребывания на должности государственного министра.

Обвиняемый Рубен Варданян не ответил ни на один из заданных вопросов.

Следующее заседание суда назначено на 4 марта.

09:37

Судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в ряде военных преступлений, продолжится сегодня в Баку.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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