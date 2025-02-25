Рубио: США хотят узнать, на что готова Россия ради мира в Украине

США на следующих переговорах с РФ рассчитывают обсудить, на что готова пойти Москва для урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

По его словам, на прошедших в Эр-Рияде переговорах представители РФ дали понять, что Москва заинтересована в завершении конфликта в Украине «на правильных условиях». «Мы не обсуждали, что это за условия. Поэтому следующим шагом будет встретиться с ними опять на определенном этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт», - заявил Рубио, подчеркнув, что «этот же вопрос будет задан Украине».

Как отметил госсекретарь США, президент страны Дональд Трамп хотел бы, чтобы конфликт на Украине «завершился еще вчера». «Вне зависимости от того, потребуются для этого дни или недели, мы начнем этот процесс», - продолжил Рубио, допустив, что «это может ни к чему не привести».

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Источник: ТАСС