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Азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство выходит на новый уровень

First News Media13:08 - Сегодня
Азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство выходит на новый уровень

Азербайджан и Пакистан связывают не просто дипломатические отношения, а подлинное стратегическое партнерство, основанное на многолетней поддержке, общих интересах и совместных инициативах.

Эти две страны демонстрируют пример истинного братства, в котором политическое доверие подкрепляется реальными проектами в самых различных сферах. Сегодня азербайджано-пакистанские связи выходят на новый уровень, охватывая все больше сфер взаимодействия – от энергетики и обороны до транспорта и торговли. Динамичное развитие двусторонних отношений свидетельствует о глубокой взаимной поддержке, совпадении национальных интересов и стремлении к совместному процветанию.

В этом плане состоявшийся накануне государственный визит в Азербайджан премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа открыл новую страницу во взаимоотношениях двух братских государств.

На протяжении многих лет Азербайджан и Пакистан неизменно поддерживают друг друга на международной арене. Пакистан был одной из немногих стран, которая отказалась признавать Армению из-за ее агрессивной политики в отношении Азербайджана. Именно по этой причине официальный Исламабад по сей день воздерживается от установления дипломатических связей с Арменией. Кроме того, за почти 30 лет существования карабахского конфликта Пакистан последовательно поддерживал справедливую позицию Азербайджана на всех международных площадках. Впрочем, как и Азербайджан всегда оказывал сильную поддержку Пакистану на международных платформах.

Отношения двух стран Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал следующим образом: «Мы всегда поддерживаем друг друга в международных институтах, решительно отстаиваем суверенитет и территориальную целостность наших государств. Наши взгляды на глобальные процессы совпадают, что делает наше сотрудничество особенно прочным».

Пакистанское руководство неоднократно заявляло о глубоком уважении к Азербайджану и высоко оценивало его усилия по обеспечению стабильности в регионе. Это партнерство выходит за рамки дипломатических заявлений и проявляется в конкретных совместных инициативах.

Один из ключевых приоритетов двусторонних отношений — развитие экономического сотрудничества. Несмотря на традиционно теплые связи, объем торговли пока остается относительно скромным, что было отмечено лидерами обеих стран. Однако Баку и Исламабад намерены существенно увеличить этот показатель.

Азербайджан выразил готовность инвестировать до $2 млрд в пакистанскую экономику. В приоритете — энергетический сектор, инфраструктурные проекты, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Уже подписаны предварительные соглашения, и в ближайшее время планируется реализация первых проектов.

«Нам необходимо довести экономическое сотрудничество до уровня политического партнерства. Для этого у нас есть все возможности, и мы готовы действовать решительно», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Особенно перспективным направлением является энергетика. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продлила соглашение о поставках СПГ в Пакистан на два года. Ведутся переговоры о новых формах сотрудничества, включая участие Азербайджана в модернизации энергетической инфраструктуры Пакистана.

Исламабад, в свою очередь, выразил заинтересованность в увеличении импорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов, а также в совместных проектах по возобновляемой энергетике.

Дополнительно рассматриваются возможности укрепления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, где Азербайджан может предложить передовые технологии и инвестиции, а Пакистан — доступ к широкому рынку и трудовым ресурсам.

Оборонная сфера — еще одно ключевое направление взаимодействия. Азербайджан уже закупает вооружение у Пакистана, включая боевые самолеты JF-17, и намерен расширить этот сегмент сотрудничества.

На переговорах обсуждался вопрос создания совместных производств военной техники. Это не только повысит уровень обороноспособности обеих стран, но и откроет новые экспортные возможности на международном рынке.

«Пакистан обладает мощным военно-промышленным комплексом, и сотрудничество в этой сфере имеет огромные перспективы. Мы готовы к углубленной кооперации», — подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Премьер Пакистана, в свою очередь, по этому поводу отметил: «Наши оборонные связи должны выйти на новый уровень. Важно не только поставлять технику, но и разрабатывать новые образцы вооружений вместе». Кроме того, Пакистан высоко оценил боевой опыт Азербайджана и выразил заинтересованность в проведении совместных военных учений и обмене знаниями в области современных боевых тактик.

Азербайджан играет важнейшую роль в региональной транспортной логистике, соединяя Европу и Азию. Стратегическое положение страны позволяет Пакистану интегрироваться в международные торговые маршруты. Особый интерес представляет включение пакистанского порта Гвадар в транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, что обеспечит быстрый и удобный выход пакистанских товаров на рынки Центральной Азии и Европы.

«Мы видим огромные перспективы в развитии транспортных коридоров. Наши страны должны укреплять связи между портами и железными дорогами, создавая новые логистические маршруты», — заявил Ильхам Алиев.

Кроме того, были обсуждены перспективы расширения авиасообщения и грузовых перевозок, что ускорит товарооборот и сделает торговые связи еще более эффективными. Азербайджан также выразил готовность участвовать в модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры Пакистана, что значительно повысит эффективность транзитных перевозок.

Современный этап развития отношений между Азербайджаном и Пакистаном демонстрирует их устойчивость и стратегическую важность. Двусторонние проекты, подписанные соглашения и планы по укреплению сотрудничества в различных сферах подтверждают, что это партнерство не ограничивается словами. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы стороны перейдут к реализации конкретных экономических инициатив, включая инвестиции в инфраструктуру и промышленность. Развитие оборонной кооперации и совместное производство военной техники также станут приоритетом.

Важной задачей является расширение культурного и образовательного сотрудничества. В будущем — открытие новых образовательных программ, обмен студентами и развитие научного взаимодействия между ведущими университетами двух стран.

Азербайджан и Пакистан показали всему миру, что их партнерство основано на прочной основе братских отношений, взаимном уважении и общем видении будущего. В перспективе — дальнейшее углубление взаимодействия, что обеспечит стабильность и процветание обеих стран.

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