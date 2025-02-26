Представители Красного Креста навестили в феврале армян, находящихся в заключении в Баку
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в феврале навестили армян, находящихся в заключении в Азербайджане.
Об этом Sputnik-Армения сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.
По ее словам, сотрудники МККК провели отдельные беседы с данными лицами, также им была предоставлена возможность связаться с семьями.
Отметим, что в настоящее время в Баку проходит судебный процесс над указанными армянами, обвиняемыми в многочисленных военных преступлениях.
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