Представители Красного Креста навестили в феврале армян, находящихся в заключении в Баку

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в феврале навестили армян, находящихся в заключении в Азербайджане.

Об этом Sputnik-Армения сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По ее словам, сотрудники МККК провели отдельные беседы с данными лицами, также им была предоставлена возможность связаться с семьями.

Отметим, что в настоящее время в Баку проходит судебный процесс над указанными армянами, обвиняемыми в многочисленных военных преступлениях.