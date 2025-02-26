В Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Проходит 33 года со дня Ходжалинского геноцида – одной из самых кровавых трагедий в истории азербайджанского народа.

26 февраля по случаю годовщины страшной резни общественность посещает памятник жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку. С раннего утра тысячи людей стекаются сюда, чтобы отдать дань уважения памяти жертв трагедии, возлагают цветы к памятнику. Среди посетителей - коллективы учреждений и организаций, ветераны Карабахской войны, люди всех возрастов, школьники и студенты.

На нынешней церемонии почтения памяти, наряду с грустью, ощущается и чувство гордости. В результате Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, освобождения Карабаха от оккупации пролитая кровь наших шехидов, а также жертв Ходжалинского геноцида не осталась неотомщенной.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии осадили город Ходжалы и зверски расправились с мирным населением. Жители города были убиты с особой жестокостью: погибли 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 1275 были взяты в заложники и подверглись пыткам. Судьба 197 человек, взятых в заложники, до сих пор неизвестна. 5379 жителей Ходжалы были насильственно изгнаны из родных мест, полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из них.