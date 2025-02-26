В Баку из автомобиля украли почти 15 тысяч евро

В Баку задержан подозреваемый в краже почти 15 тыс. евро из автомобиля.

Как сообщили Report в МВД, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Злоумышленник украл из автомобиля марки BMW 14 485 евро и 950 манатов, а также золотые украшения на сумму 3800 манатов.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в совершении данного деяния. Им оказался ранее судимый М.Багиров.

В МВД сообщили, что М.Багиров также обвиняется в краже из автомобиля марки Mitsubishi кошелька с банковскими картами и документов.