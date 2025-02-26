На протяжении нескольких столетий Франция проводит свою колониальную политику. Народы, находящиеся под колониальным гнетом Франции, страдают.

К сожалению, Франция продолжает сохранять давление и политическое влияние на территориях, которые она удерживает под колониальным правлением.

Об этом сказал член созданной в Милли Меджлисе Группы поддержки народа Корсики Турал Гянджалиев на организованной в парламенте встрече с представителями колонизированных Францией территорий.

«Прежде всего, мы должны бороться с ложными нарративами, созданными Францией. Эта страна порой представляет колониализм как цивилизаторскую миссию. Однако люди, живущие на этих землях, уже являются цивилизованными гражданами и не нуждаются в иностранном вмешательстве. Поэтому Франция не может утверждать, что она осуществляет там какую-либо цивилизаторскую деятельность. Как представители СМИ, вы можете привлечь внимание к этой проблеме, распространить информацию о массовых убийствах, донести правду до мира».

Источник: АЗЕРТАДЖ