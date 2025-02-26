Вечная память. Азербайджанский народ минутой молчания почтил светлую память жертв Ходжалинского геноцида
Сегодня азербайджанский народ чтит светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида.
В 17:00 по бакинскому времени по всей стране прошла минута молчания.
В знак всенародной скорби в это время на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках страны, а также в дипломатических представительствах страны за рубежом был приспущен государственный флаг Азербайджана.
В стране и за рубежом проходят церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида.
305