При поддержке PASHA Holding пройдет фестиваль «Woman Bazaar – Программа устойчивого развития 4»

В рамках проекта Woman Bazaar по устойчивому развитию посвященный Международному женскому дню фестиваль направлен на поддержку устойчивой предпринимательской деятельности женщин и подчеркивание их роли в борьбе с изменением климата. В этом году программа окажет поддержку 60 женщинам-предпринимателям в возрасте до 50 лет из уязвимых групп, включая 15 участниц из регионов.

Перед фестивалем для женщин-предпринимателей из уязвимых групп были организованы тренинги по брендингу, стратегиям в социальных сетях, цифровому маркетингу, техникам продаж и другим бизнес-направлениям. Кроме того, они получили онлайн-наставническую поддержку для развития бизнеса и совершенствования своих стратегий продаж.

Фестиваль, который проводится в четвертый раз при поддержке PASHA Holding, направлен на поддержку женщин-предпринимателей из уязвимых групп, содействие развитию устойчивых бизнес-моделей и продвижение экологически ответственной продукции.

Дата и место проведения фестиваля:

Дата:

● 1 марта - 14:00 – 19:00.

● 2 марта - 12:00 – 19:00.

Место: Passage, 1901 (ул. Нигяр Рафибейли 12/14, Баку, Азербайджан).

Данный фестиваль – это не просто ярмарка, а уникальная возможность для женщин-предпринимателей получить поддержку и новые перспективы для развития.

Развитие женского предпринимательства занимает важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В этом направлении PASHA Holding и его дочерние компании реализуют различные проекты, включая AFAQ, Ana Sahibkar и Woman Bazaar. Кроме того, в прошлом году PASHA Holding поддержал национальную сборную Азербайджана по волейболу.

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