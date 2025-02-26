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Трамп допустил снятие санкций с России

First News Media10:45 - Сегодня
Трамп допустил снятие санкций с России

Санкции с России могут быть сняты «в какой-то момент», но время для этого пока не пришло.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал президент США.

США ввели против Москвы санкции еще до начала войны, они были связаны в том числе с присоединением Крыма к России в 2014 году. В дальнейшем ограничения неоднократно ужесточались.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Западу придется отменить антироссийские санкции при условии окончания конфликта в Украине.

«Все это является результатом данного конфликта [в Украине]. Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — пояснял он.

В ЕС выразили готовность вести самостоятельную санкционную политику, независимую от США.

Источник: РБК

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