В Университете ADA стартовали тренинги по борьбе с манипуляциями для журналистов французских колоний - ФОТО
В Университете ADA стартовали тренинги для представителей СМИ из французских колониальных территорий.
Информация распространена на официальных страницах Бакинской инициативной группы (БИГ) в соцсетях.
Программа включает комплексные коммуникационные стратегии, направленные на устранение пропаганды, дезинформации и методов психологического манипулирования, используемых недостоверными органами СМИ.
"Данная инициатива также направлена на повышение устойчивости медиа путем предоставления участникам практических методик по выявлению и противодействию ложным нарративам, поощрению распространения точной информации и эффективному противодействию тактикам манипуляции, основанным на дезинформации", - подчеркивается в информации.
В ходе тренинга журналисты обсудили проблемы СМИ.
Источник: Report