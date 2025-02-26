В Университете ADA стартовали тренинги по борьбе с манипуляциями для журналистов французских колоний - ФОТО

В Университете ADA стартовали тренинги для представителей СМИ из французских колониальных территорий.

Информация распространена на официальных страницах Бакинской инициативной группы (БИГ) в соцсетях.

Программа включает комплексные коммуникационные стратегии, направленные на устранение пропаганды, дезинформации и методов психологического манипулирования, используемых недостоверными органами СМИ.

"Данная инициатива также направлена ​​на повышение устойчивости медиа путем предоставления участникам практических методик по выявлению и противодействию ложным нарративам, поощрению распространения точной информации и эффективному противодействию тактикам манипуляции, основанным на дезинформации", - подчеркивается в информации.

В ходе тренинга журналисты обсудили проблемы СМИ.

Источник: Report