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Пашинян: Армения готова упростить режим железнодорожного сообщения с Азербайджаном

First News Media23:20 - 26 / 02 / 2025
Пашинян: Армения готова упростить режим железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Армения готова идти на дополнительное упрощение режима железнодорожного сообщения с Азербайджаном на взаимной основе.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

Открытие дороги в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана армянский премьер видит в той же логике, что и дорога через Иран.

Н.Пашинян также отметил, что полученные Ереваном очередные предложения официального Баку по мирному договору свидетельствует о том, что процесс продвигается.

"Тот факт, что мы получили 12-ю редакцию мирного соглашения, свидетельствует о том, что процесс не зашел в тупик. Т.е. сейчас мы должны представить свои предложения, процесс идет. С другой стороны, надо отметить, что комиссии по делимитации границы тоже работают. В этом году они уже встречались один раз очно и один раз онлайн. Мы предложили решение вопроса, это очень важно зафиксировать, и мы надеемся, что Азербайджан положительно отреагирует на это решение", - пояснил Пашинян.

По его словам, это предложение касается восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, которое будет использоваться, в том числе, для сообщения Западного Азербайджана и Нахчывана через суверенную территорию Армении.

"У двух стран появится возможность использовать проходящие по их территориям железные дороги для международных грузоперевозок", - пояснил премьер-министр Армении.

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