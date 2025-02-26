Эмин Гусейнов: В течение года в Агдам предусмотрено переселить около 10 тысяч человек

В течение этого года в три села вокруг Агдама и в сам город предусмотрено переселить около 10 тысяч человек.

Об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он отметил, что до конца 2026 года в город Агдам планируется переселить более 20 тысяч человек.

«В Физули также ведутся работы. Первый жилой комплекс в городе уже построен. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях больше всего населения – 3132 человека обосновались в городе Физули. Большинство из них трудоустроены. Уровень безработицы среди населения, проживающего в городе Физули, составляет менее девяти процентов. Это говорит о том, что в Физули уже вернулась жизнь. Параллельно с этим полным ходом реализуется и проектирование второго и третьего жилых кварталов. В городе реализуются проекты Центрального парка, музеев Оккупации и Победы, ведется строительство профессионального училища, детского сада», - подчеркнул Эмин Гусейнов.

Он довел до внимания, что реализация проекта села Довлетъярлы Физулинского района уже началась и процесс строительства уже идет. «Скоро начнется строительство села Пирахмедли. Надеемся, что в этом году будет подготовлен проект села Гараханбейли и начнется его реализация», - добавил спецпредставитель.

Источник: АЗЕРТАДЖ