Лейла Алиева встретилась с министром нефти и окружающей среды Бахрейна - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках визита в Королевство Бахрейн встретилась с министром нефти и окружающей среды этой страны Мохаммедом бен Мубараком бен Динахом.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и охраны окружающей среды.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан в ноябре 2024 года успешно провел такое престижное международное мероприятие, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Бахрейнский министр напомнил о своем визите в Азербайджан в рамках COP29 и отметил, что его страна всегда готова внести свой вклад в развитие охраны окружающей среды, экологической и климатической ситуации.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отметила значимость совместных инициатив, направленных на защиту окружающей среды в современный период, для будущего нашей планеты и людей.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями о мерах в области эффективного, рационального использования водных ресурсов и предотвращения потери воды, очистки сточных вод и направления их на ирригацию.

Источник: АЗЕРТАДЖ