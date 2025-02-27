 EKVITA стала первой компанией в Азербайджане, внедрившей все стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG) | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

EKVITA стала первой компанией в Азербайджане, внедрившей все стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG)

First News Media14:45 - Сегодня
EKVITA стала первой компанией в Азербайджане, внедрившей все стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG)

25 февраля 2025 года состоялось заседание рабочей группы «Корпоративное управление, инвестиции и корпоративная социальная ответственность», возглавляемой совместно Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

На заседании заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев и председатель Правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов положительно оценили деятельность ESG подгруппы и реализованные в 2024 году мероприятия.

Было отмечено, что в течение прошлого года проведена работа по таким важным направлениям, как организация тренингов по ESG и совершенствование законодательной базы.

В рамках мероприятия компании EKVITA была вручена благодарность за ее эффективную деятельность в продвижении ценностей ESG. EKVITA, являясь лидером в применении ESG-принципов в Азербайджане, сертифицирована по девяти международным стандартам ISO, а также стала первой компанией, внедрившей требования рамочного документа AZS IWA 48:2024 по применению принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Ильгар Мехти, основатель и директор компании EKVITA, отметил: «Этот успех вновь подтверждает приверженность EKVITA принципам устойчивого развития, прозрачного управления и деятельности, соответствующей высоким международным стандартам».

Упомянутые ISO стандарты следующие:

  1. ISO 9001:2020 – Системы менеджмента качества.
  2. ISO 14001:2021 – Системы экологического менеджмента.
  3. ISO 45001:2021 – Системы менеджмента охраны труда и безопасности труда.
  4. ISO 26000:2022 – Управление социальной ответственностью.
  5. ISO 37001:2021 – Системы менеджмента противодействия взяточничеству.
  6. ISO 31000:2022 – Управление рисками.
  7. ISO 22301:2023 – Безопасность и устойчивость. Системы управления непрерывностью бизнеса.
  8. ISO 37000:2024 – Корпоративное управление. Руководящие инструкции.
  9. ISO 50001:2022 – Системы энергетического менеджмента.

«Мы никогда не остаемся равнодушными к стратегии развития нашей страны и различным вызовам нашего государства. EKVİTA и ранее была компанией, которая первой внедряла различные передовые практики в нашей стране. Еще в 2017 году мы стали первой компанией не только в Азербайджане, но и на территории СНГ, внедрившей ISO 37001 — системы управления борьбой с коррупцией», — отметил Ильгар Мехти.

Поделиться:
454

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку ...

Политика

Община: Принятый Европарламентом и парламентом Армении документ свидетельствует ...

Точка зрения

​​​​​​​Мутное золото Амулсара: Как Армения продолжает разрушать экологию ...

Общество

Снег в Баку будет идти еще три дня, температура воздуха опустится до 5 градусов ...

Общество

В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия представительства Sputnik

Еще одна смерть от отравления спиртом

В Бинагадинском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Агададаша Агаева

В Баку обнаружен наркопритон - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Госагентство обратилось к родителям школьников

Фактическая погода: В Азербайджане сохраняется морозная и снежная погода

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег

Последние новости

Исторический призыв Абдуллы Оджалана: PKK должна самораспуститься

Сегодня, 18:47

Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Сегодня, 18:30

Община: Принятый Европарламентом и парламентом Армении документ свидетельствует о неуважении к правам человека

Сегодня, 18:16

В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия представительства Sputnik

Сегодня, 18:05

Еще одна смерть от отравления спиртом

Сегодня, 18:00

В Бинагадинском суде рассмотрели уголовное дело в отношении Агададаша Агаева

Сегодня, 17:51

В Баку обнаружен наркопритон - ВИДЕО

Сегодня, 17:48

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Сегодня, 17:44

В Баку произошла авария с участием автобуса и грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Мутное золото Амулсара: Как Армения продолжает разрушать экологию Южного Кавказа, и можно ли ее спасти

Сегодня, 17:38

В Баку появится ледовый дворец Плющенко и Рудковской

Сегодня, 17:33

Российская разведка: ЕС через Армению финансирует протесты в Грузии

Сегодня, 17:30

Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество

Сегодня, 17:26

В Губе задержаны кибермошенники

Сегодня, 17:17

Израиль нанес удары по югу Сирии

Сегодня, 17:12

«Франция использовала меня» – обвиняемый в шпионаже Мартин Райан признал связь с агентами

Сегодня, 17:10

В Бахрейне представили международный арт-проект MAMA «Мать-природа», посвященный охране окружающей среды - ФОТО

Сегодня, 17:08

​​​​​​​Находившийся в розыске мужчина пытался покинуть Азербайджан необычным способом - ФОТО

Сегодня, 17:04

Путин оценил контакты России и США

Сегодня, 17:01

В ходе ланча состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Гвинеи-Бисау в расширенном составе

Сегодня, 16:51
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55