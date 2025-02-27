EKVITA стала первой компанией в Азербайджане, внедрившей все стандарты экологического, социального и корпоративного управления (ESG)

25 февраля 2025 года состоялось заседание рабочей группы «Корпоративное управление, инвестиции и корпоративная социальная ответственность», возглавляемой совместно Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

На заседании заведующий сектором отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель Секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев и председатель Правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов положительно оценили деятельность ESG подгруппы и реализованные в 2024 году мероприятия.

Было отмечено, что в течение прошлого года проведена работа по таким важным направлениям, как организация тренингов по ESG и совершенствование законодательной базы.

В рамках мероприятия компании EKVITA была вручена благодарность за ее эффективную деятельность в продвижении ценностей ESG. EKVITA, являясь лидером в применении ESG-принципов в Азербайджане, сертифицирована по девяти международным стандартам ISO, а также стала первой компанией, внедрившей требования рамочного документа AZS IWA 48:2024 по применению принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

Ильгар Мехти, основатель и директор компании EKVITA, отметил: «Этот успех вновь подтверждает приверженность EKVITA принципам устойчивого развития, прозрачного управления и деятельности, соответствующей высоким международным стандартам».

Упомянутые ISO стандарты следующие:

ISO 9001:2020 – Системы менеджмента качества. ISO 14001:2021 – Системы экологического менеджмента. ISO 45001:2021 – Системы менеджмента охраны труда и безопасности труда. ISO 26000:2022 – Управление социальной ответственностью. ISO 37001:2021 – Системы менеджмента противодействия взяточничеству. ISO 31000:2022 – Управление рисками. ISO 22301:2023 – Безопасность и устойчивость. Системы управления непрерывностью бизнеса. ISO 37000:2024 – Корпоративное управление. Руководящие инструкции. ISO 50001:2022 – Системы энергетического менеджмента.

«Мы никогда не остаемся равнодушными к стратегии развития нашей страны и различным вызовам нашего государства. EKVİTA и ранее была компанией, которая первой внедряла различные передовые практики в нашей стране. Еще в 2017 году мы стали первой компанией не только в Азербайджане, но и на территории СНГ, внедрившей ISO 37001 — системы управления борьбой с коррупцией», — отметил Ильгар Мехти.