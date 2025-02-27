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Фарид Шафиев: События в Украине напомнили Европе о важности территориальной целостности

First News Media14:55 - Сегодня
Фарид Шафиев: События в Украине напомнили Европе о важности территориальной целостности

К сожалению, страны мира по-разному подходили к конфликту между Азербайджаном и Арменией. Однако события в Украине еще раз показали Европе, насколько важен принцип территориальной целостности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в Белграде на «круглом столе» на тему «Южный Кавказ: вызовы и возможности для сотрудничества».

Коснувшись трансформаций в трансатлантическом пространстве, а именно - возможного сокращения или прекращения поддержки европейских партнеров со стороны США, Фарид Шафиев отметил, что этот процесс не останется без влияния на регионы Черного моря и Южного Кавказа.

По словам председателя Центра, Вторая Карабахская война привела к важным геополитическим последствиям и прежде всего доказала значимость универсальных принципов международного права.

«С геополитической точки зрения эта война изменила динамику Южного Кавказа. После распада Советского Союза этот регион воспринимался как часть постсоветского пространства, управляемого Россией. Однако после Второй Карабахской войны эта картина изменилась, и роль Турции в регионе значительно возросла», — сказал Фарид Шафиев.

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