Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд искусства RAK Бахрейна - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках визита в Королевство Бахрейн посетили Фонд искусства RAK этой страны.

В ходе посещения они также ознакомились с представленной здесь экспозицией произведений всемирно известных художников.

Фонд искусства RAK представляет избранные работы бахрейнских художников разных поколений и представляющих различные художественные школы, приобретенные на художественных выставках. RAK – некоммерческая организация, которая укрепляет роль художников во всем мире и вносит вклад в международное партнерство посредством различных выставок, мероприятий и инициатив сотрудничества. Целью Фонда является объединение представителей искусства, просвещение общественности, обеспечение платформы для критических обсуждений и социального диалога.

Работы художников Фонда искусства RAK были представлены азербайджанской публике на выставке, открывшейся в прошлом году в Баку. В Центре Гейдара Алиева также была организована выставка, основателя Фонда искусства RAK и видного бахрейнского художника Рашида Аль Халифы.

Следует отметить, что между Азербайджаном и Бахрейном налажено плодотворное сотрудничество в различных областях, в том числе в сфере искусства. Признанное общечеловеческим художественным языком, искусство вносит важный вклад в дело построения взаимопонимания и дружеских отношений между народами. Культурные связи создают основу для дальнейшего расширения возможностей будущего партнерства между нашими странами.

Источник: АЗЕРТАДЖ