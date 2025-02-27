В Баку обнаружен наркопритон - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы полиция обнаружила наркопритон.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Низаминского районного управления полиции оперативных мероприятий на территории района был обнаружен наркопритон.

В ходе операции были задержаны ранее судимые 38-летний Кянан Алшаров, 59-летний Этибар Бабаев, 50-летний Заур Фатиев, 39-летний Самир Мамедов и женщина, создавшие условия для употребления наркотиков.

Во время обыска в доме и у задержанных было найдено психотропное вещество метамфетамин.

Кроме того, в ходе очередной операции, проведенной в поселке Кешля Низаминского района, был задержан 21-летний Эйюб Гасанли, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При обыске у него было изъято 3 кг героина и 1,5 кг метамфетамина, которые он приобрел с целью продажи.

Э.Гасанли сообщил, что был вовлечен в наркоторговлю гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются.